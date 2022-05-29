Канчельскис: спасибо «Реалу», что наказали этот «Ливерпуль»

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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис поделился эмоциями после победы «Реала» в Лиге чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Канчельскис: спасибо «Реалу», что наказали этот «Ливерпуль»
  • РИА Новости

«Я болел за «Реал», они выиграли по делу. Конечно, «Ливерпуль» хотел, жаждал взять реванш у мадридцев, у них точно были амбиции. Пижонов надо наказывать. Спасибо, Карло Анчелотти», — цитирует Канчельскиса «Чемпионат».

«Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22. В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0. Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

Таким образом, «сливочные» увеличили рекордную серию побед в Лиге чемпионов до 14.

Ранее сообщалось, что защитник мадридского «Реала» Марсело объявил об уходе из команды после победы в ЛЧ.

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