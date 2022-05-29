Полиция заблокировала стадион «Стад де Франс»

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Французская полиция полностью заблокировала стадион «Стад де Франс», где проходит финал Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем».

Правоохранительные органы закрыли все входы и выходы из вестибюля, сообщает L'Equipe.

Отмечается, что проблема с входом на стадион связана со сбоем QR-кодов на билетах. Также сообщается, что применение слезоточивого газа со стороны полиции продолжается.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Матч закончился со счётом 1:0 в пользу «сливочных». Гол забил Винисиус Жуниор на 60-й минуте.

Ранее председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался по поводу беспорядков перед финальным матчем Лиги чемпионов.

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