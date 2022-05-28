Свищёв — о беспорядках перед финалом ЛЧ: в России всё прошло бы на высоком уровне

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищёв высказался по поводу беспорядков перед финальным матчем Лиги чемпионов УЕФА между «Реалом» и «Ливерпулем».

«У нас умеют и знают, как проводить крупнейшие спортивные соревнования, всё это прошло бы на высоком уровне. А тут получилось тяп-ляп, на скорую руку: захотели — дали финал, захотели — забрали. Поэтому пусть пожинают, что сами посеяли», — цитирует Свищёва ТАСС.

По его словам, когда было принято решение о проведении финала в Санкт-Петербурге, учитывались многие вопросы, в том числе и логистические. Он также отметил, что УЕФА приняло решение, что Петербург — лучшее место для проведения финала, и нужно было десять раз подумать, прежде чем его переносить.

По сообщению на табло перед матчем на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы. Также полиция применила слезоточивый газ в сторону фанатов.

Изначально финал должен был пройти в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

Ранее в сети появилось видео прорыва английских болельщиков на стадион финального матча Лиги чемпионов.