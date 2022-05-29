Арбитр Федотов считает, что судья встречи правильно отменил гол Бензема в ворота Алисона

Бывший судья Российской премьер-лиги (РПЛ) Игорь Федотов прокомментировал незасчитанный гол нападающего «Реала» Карима Бензема в ворота голкипера «Ливерпуля» Алисона Бекера в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА.

«Гол «Реала» «Ливерпулю» отменён правильно. Сначала смотрели на офсайд во время первого паса на Бензема — его не было. Дальше — на единоборство в штрафной, был ли там 11-метровый или нет. Моё мнение — пенальти не было, это игровой эпизод. Все три игрока тянулись к мячу», — приводит слова Федотова «Чемпионат».

Он также отметил, что французский нападающий попал в офсайд, так как встал на колено, а линию чертили по предпоследнему игроку и в этой ситуации неважно, где находится вратарь.

На 43-й минуте Бензема смог отправить мяч в ворота, однако судья на линии, дождавшись окончания момента, тут же поднял флажок, указав на офсайд.

Ранее сообщалось, что «Реал» вышел вперёд в финальном матче Лиги чемпионов с «Ливерпулем».