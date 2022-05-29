«Реал» вышел вперёд в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22 с «Ливерпулем».

Мяч забил Винисиус Жуниор на 60-й минуте.

Счёт стал 1:0 в пользу команды Карло Анчелотти.

Игра проходит на поле стадиона «Стад де Франс» в Париже. Изначально финал должен был состояться в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена».

В активе «Ливерпуля» семь побед в главном клубном турнире Европы, у «Реала» — 13.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино заявил, что у «Реала» больше шансов на победу в финале Лиги чемпионов.