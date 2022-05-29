Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в Лиге чемпионов среди тренеров

Итальянец Карло Анчелотти стал рекордсменом по количеству побед в футбольной Лиге чемпионов среди тренеров.

Анчелотти в качестве тренера в четвёртый раз привёл свою команду к победе в Лиге чемпионов. В 2003 и 2007 годах итальянец выиграл самый престижный клубный турнир Европы с «Миланом», а в 2014 и 2022 годах — с «Реалом».

По три титула выиграли француз Зинедин Зидан и англичанин Боб Пейсли. Зидан побеждал с «Реалом» в 2016, 2017 и 2018 годах. Пейсли трижды приводил к титулу обладателей Кубка европейских чемпионов «Ливерпуль» (1977, 1978, 1981).

Мадридский «Реал» стал победителем Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.

В финальном матче команда Карло Анчелотти переиграла «Ливерпуль» со счётом 1:0.

Победный мяч забил Винисиус Жуниор (60-я минута).

В активе «Реала» стало 14 побед в главном клубном турнире Европы, у «Ливерпуля» — 13.

Ранее сообщалось, что брат защитника «Ливерпуля» Жоэля Матипа подвергся воздействию слезоточивого газа перед финалом ЛЧ.