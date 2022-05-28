Полиция в Париже применила слезоточивый газ против болельщиков перед финалом ЛЧ

Французской полиции пришлось использовать слезоточивый газ, чтобы предотвратить беспорядки перед финальным матчем Лиги чемпионов «Реал Мадрид» — «Ливерпуль».

Полиция применила слезоточивый газ, чтобы успокоить фанатов «Ливерпуля», об этом сообщает Daily Star.

Также отмечается, что один из болельщиков обратился в эфир BT Sport с сообщением, что из-за действий полиции пострадали в том числе и дети.

По сообщению на табло на стадионе «Стад де Франс» в Париже, начало игры задерживали из-за позднего прибытия болельщиков. Однако позже стало известно, что некоторые фанаты смогли проникнуть на стадион в обход охраны и правоохранительным органам пришлось закрыть проходы.

В активе «Ливерпуля» семь побед в главном клубном турнире Европы, у «Реала» — 13.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» и «Реал» начали предматчевую разминку перед финалом Лиги чемпионов с получасовым опозданием.