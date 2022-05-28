«Ливерпуль» и «Реал» начали предматчевую разминку с получасовым опозданием

Футболисты «Ливерпуля» и «Реала» начали предматчевую разминку перед финалом Лиги чемпионов УЕФА с получасовым опозданием.

СМИ сообщали, что начало игры было отложено из-за проблем с безопасностью. Также отмечалось, что «Ливерпуль» из-за пробок в Париже с опозданием приехал на стадион «Стад де Франс».

Игра должна была начаться в 22:00 мск.

В активе «Ливерпуля» семь побед в главном клубном турнире Европы, у «Реала» — 13.

Ранее главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино заявил, что у «Реала» больше шансов на победу в финале Лиги чемпионов.