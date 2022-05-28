Бывший боец UFC Ларенас обвиняется в убийстве подростка

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Экс-боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) канадец Ичо Ларенас обвиняется в убийстве 17-летнего подростка, которого обнаружили в квартире спортсмена.
Бывший боец UFC Ларенас обвиняется в убийстве подростка
  • Gettyimages.ru
  • © Subhakitnibhat Kewiko / EyeEm

24 мая Ларенас позвонил в полицию города Лаваль (Канада) и заявил, что в его дом вторглись неизвестные, сообщает Montreal Gazette. Боец сообщил службе спасения, что его резиденция была ограблена и сейчас он находится в доме одного из своих родственников вместе со своей женой Глэдис Лопес.

Прибывшие на место происшествия полицейские нашли труп 17-летнего юноши, который получил ножевое ранение, а после был забит до смерти. Супружеская пара была взята под стражу. Суд Квебека отказал им в освобождении под залог и выдвинул Ларенасу обвинение в убийстве второй степени, а его жену — в соучастии.

Расследование было передано в Следственный комитет Канады, поскольку полиция считает, что убийство может быть связано с организованной преступностью.

Ларенас провёл в ММА 12 боёв с результатом 6-6. В UFC он поборолся всего раз на турнире UFC 58 в марте 2006 года и потерпел поражение от Тома Мёрфи.

Ранее сообщалось, что прокуратуры Москвы направила дело о вымогательстве в отношении бойца ММА Асхаба Магомедова в Мещанский районный суд столицы.

 

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