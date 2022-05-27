Прокуратура направила в суд дело бойца MMA Магомедова о вымогательстве

Прокуратуры Москвы направила дело о вымогательстве в отношении бойца смешанных единоборств (ММА) Асхаба Магомедова в Мещанский районный суд столицы.

Уголовное дело в отношении троих мужчин с обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд. Фигуранты разбирательства содержатся под домашним арестом, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.

Напомним, что Следственный комитет завёл на Магомедова и его сообщников уголовное дело по обвинению в вымогательстве денег у подростка. Предположительно, он требовал у потерпевшего более 500 тыс. рублей, угрожая физической расправой. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.

Ранее стало известно, что ГСУ СК России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бойца ММА Максима Новосёлова.