Прокуратура направила в суд дело бойца MMA Магомедова о вымогательстве
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Уголовное дело в отношении троих мужчин с обвинительным заключением направлено в Мещанский районный суд. Фигуранты разбирательства содержатся под домашним арестом, сообщает пресс-служба прокуратуры Москвы.
Напомним, что Следственный комитет завёл на Магомедова и его сообщников уголовное дело по обвинению в вымогательстве денег у подростка. Предположительно, он требовал у потерпевшего более 500 тыс. рублей, угрожая физической расправой. Подозреваемому грозит до семи лет лишения свободы.
Ранее стало известно, что ГСУ СК России по Москве сообщило о завершении расследования уголовного дела в отношении бойца ММА Максима Новосёлова.