Аршавин считает, что Агаларов не нужен «Зениту»
- РИА Новости
- © Владимир Федоренко
«Надеюсь Агаларов не перейдёт в «Зенит», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».
По его мнению, вторая стыковая игра за право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Оренбургом» и «Уфой» была очень равная.
«Бросилось в глаза, что после 72-й минуты футбол закончился, началась борьба, замена, выход врачей. «Оренбург» три гола из четырёх забил «Уфе», когда Агаларова не было на поле», — добавил он.
Агаларов в РПЛ сезона-2021/22 в 29 матчах забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Второе и третье места поделили нападающий «Сочи» Матео Кассьерра и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз, которые наколотили по 14 мячей.
«Уфа» уступила «Оренбургу» по сумме двух матчей (3:4) и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).
Ранее сообщалось, что команда с лучшим бомбардиром сезона впервые в истории РПЛ вылетела из высшего дивизиона.