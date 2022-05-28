Аршавин считает, что Агаларов не нужен «Зениту»

Заместитель гендиректора по спортивному развитию «Зенита» Андрей Аршавин считает, что петербургская команда не нуждается в услугах форварда «Уфы» Гамида Агаларова.

«Надеюсь Агаларов не перейдёт в «Зенит», — цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По его мнению, вторая стыковая игра за право выступить в Российской премьер-лиге (РПЛ) между «Оренбургом» и «Уфой» была очень равная.

«Бросилось в глаза, что после 72-й минуты футбол закончился, началась борьба, замена, выход врачей. «Оренбург» три гола из четырёх забил «Уфе», когда Агаларова не было на поле», — добавил он.

Агаларов в РПЛ сезона-2021/22 в 29 матчах забил 19 мячей и стал лучшим бомбардиром чемпионата. Второе и третье места поделили нападающий «Сочи» Матео Кассьерра и форвард «Ростова» Дмитрий Полоз, которые наколотили по 14 мячей.

«Уфа» уступила «Оренбургу» по сумме двух матчей (3:4) и вылетела в Футбольную национальную лигу (ФНЛ).

Ранее сообщалось, что команда с лучшим бомбардиром сезона впервые в истории РПЛ вылетела из высшего дивизиона.