Сёмин считает, что «Оренбург» заслуженно вышел в РПЛ

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Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал выход «Оренбурга» в Российскую премьер-лигу (РПЛ) после победы над «Уфой» (2:1).
Сёмин считает, что «Оренбург» заслуженно вышел в РПЛ
  • РИА Новости

«Поздравляю «Оренбург», я родился в этом городе. Знаю, что, когда они вылетели из премьер-лиги, они не бросили этот проект, а стали ещё лучше работать. Наверно, поэтому они заслуженно получили путёвку в высшую лигу», — приводит слова Сёмина «Спорт-Экспресс».

По его словам, спортивный принцип был соблюдён и «Оренбург» абсолютно заслуженно вышел в РПЛ. Он также пожелал удачи команде из его родного города.

В рамках стыковочных матчей за право играть в РПЛ встретились «Оренбург» и «Уфа». Счёт первого матча — 2:2. Таким образом, «Оренбург» по сумме двух матчей (4:3) вышел в РПЛ. «Уфа» спустя восемь лет опустилась в первый дивизион.

Ранее сообщалось, что «Уфа» стала первой командой в истории РПЛ, которая вылетела из высшего дивизиона, имея в составе лучшего бомбардира сезона. 

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