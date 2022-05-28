Юран назвал самым тяжёлым временем в карьере последние два с половиной месяца в «Химках»

Главный тренер подмосковных «Химок» Сергей Юран рассказал, что ему пришлось работать на пределе своих возможностей последние два с половиной месяца.

«В моей карьере и как футболиста, и как тренера это были самые тяжёлые два с половиной месяца. Нужно было работать на пределе. Честно говоря, я очень устал», — цитирует Юрана ТАСС.

Он навал общей заслугой сохранение клубом прописки в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Моей задачей было объединить всех, начиная с водителя автобуса и заканчивая администраторами. Только так можно добиваться результата. Для меня было проще работать с командой, когда я видел, что обслуживающий персонал тоже хочет работать в РПЛ», — заключил он.

«Химки» разгромили «СКА-Хабаровск» (3:0) во втором стыковом матче и сохранили прописку в РПЛ. В первой игре победу одержала команда с Дальнего Востока (1:0).

Ранее нападающий «СКА-Хабаровск» Давид Караев рассказал, что шокирован поражением от «Химок».