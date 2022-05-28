Пресс-атташе «Спартака» объяснил, почему Джикии не было на тренировке перед финалом КР
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
«Георгий на стадионе, у него физиотерапия, после которой он должен присоединиться к игрокам», — сказал Зеленов журналистам во время тренировки команды в «Лужниках».
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.
Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Динамо».