Пресс-атташе «Спартака» объяснил, почему Джикии не было на тренировке перед финалом КР

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Пресс-атташе «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что капитан московской команды Георгий Джикия присоединится к команде позже.
Пресс-атташе «Спартака» объяснил, почему Джикии не было на тренировке перед финалом КР
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Георгий на стадионе, у него физиотерапия, после которой он должен присоединиться к игрокам», — сказал Зеленов журналистам во время тренировки команды в «Лужниках».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Динамо».

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