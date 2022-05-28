Ваноли: все футболисты «Спартака» восстановились к финалу Кубка России
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Все футболисты готовы к завтрашнему матчу, включая Никиту Чернова», — цитирует Ваноли ТАСС.
Чернов получил травму 11 мая в полуфинале КР с красноярским «Енисеем».
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.
Ранее Ваноли поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Динамо».