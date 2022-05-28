Ваноли: все футболисты «Спартака» восстановились к финалу Кубка России

Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о готовности красно-белых к финальному матчу Кубка России по футболу с «Динамо».

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