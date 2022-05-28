Ваноли: все футболисты «Спартака» восстановились к финалу Кубка России

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Главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли рассказал о готовности красно-белых к финальному матчу Кубка России по футболу с «Динамо».
Ваноли: все футболисты «Спартака» восстановились к финалу Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Все футболисты готовы к завтрашнему матчу, включая Никиту Чернова», — цитирует Ваноли ТАСС.

Чернов получил травму 11 мая в полуфинале КР с красноярским «Енисеем».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певицы МакSим и Люся Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее Ваноли поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Динамо».

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