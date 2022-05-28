Гуменник: Арутюнян говорил, что я будущий чемпион
- РИА Новости
- © Александр Вильф
«Я был в очень плохой форме, но Арутюнян хвалил меня, он увидел во мне потенциал, говорил, что я будущий чемпион. Сказал, что я отстаю в физическом развитии, но нужно подождать пару лет, тогда всё будет», — цитирует Гуменника «Спорт день за днём».
Он добавил, что тренируется с Арутюняном по видеосвязи. Такой формат тренировок был и у Чена со специалистом, пока американец учился в университете.
Напомним, что подопечный Арутюняна, американский фигурист Нэйтан Чен, выиграл Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Он также является трёхкратным чемпионом мира.
Ранее Надаль, Пэн Шуай и Нэйтан Чен вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.