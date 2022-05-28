Гуменник: Арутюнян говорил, что я будущий чемпион

Российский фигурист Петр Гуменник рассказал о сотрудничестве с тренером олимпийского чемпиона Нэйтана Чена Рафаэлем Арутюняном.

«Я был в очень плохой форме, но Арутюнян хвалил меня, он увидел во мне потенциал, говорил, что я будущий чемпион. Сказал, что я отстаю в физическом развитии, но нужно подождать пару лет, тогда всё будет», — цитирует Гуменника «Спорт день за днём».

Он добавил, что тренируется с Арутюняном по видеосвязи. Такой формат тренировок был и у Чена со специалистом, пока американец учился в университете.

Напомним, что подопечный Арутюняна, американский фигурист Нэйтан Чен, выиграл Олимпийские игры 2022 года в Пекине. Он также является трёхкратным чемпионом мира.

Ранее Надаль, Пэн Шуай и Нэйтан Чен вошли в список 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала Time.