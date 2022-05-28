Траньков признался, что не понимает тех фигуристок, которые ушли от Тутберидзе

Двукратный олимпийский чемпион в парном катании Максим Траньков заявил, что не понимает тех, кто уходит из тренерского штаба Этери Тутберидзе.

«Честно говоря, я не понимаю тех, кто уходит оттуда добровольно — как один известный всем нам тренер. Амбиции, возможность работать самостоятельно… Здесь же есть всё!» — цитирует Транькова «Матч ТВ».

Он добавил, что видел, как работают профессионалы с девочками. По словам Транькова, больше он нигде такого подхода не видел.

Напомним, что в марте чемпионка Европы Алёна Косторная в очередной раз покинула штаб Тутберидзе. В настоящий момент она тренируется под руководством Елены Буяновой.

Ранее Максим Траньков прокомментировал решение Натальи Забияко перейти из сборной России в команду Канады.