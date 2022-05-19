Траньков: у Забияко будут хорошие результаты в Канаде, если не будет России

Короткая ссылка
Двукратный олимпийский чемпион, тренер по фигурному катанию Максим Траньков прокомментировал решение Натальи Забияко перейти из сборной России в команду Канады.

«За это время в Канаде парное катание вперёд не ушло. Если продолжится отстранение России, не будет Китая, кто там останется — США, японцы? В Европе тоже практически никого нет. То есть решение вполне взвешенное», — цитирует Транькова РИА Новости.

Он добавил, что возобновление карьеры Забияко не стало для него сюрпризом. Он знал, что фигуристка находится в поиске нового тренера. По мнению Транькова, спортсменка является фанатом фигурного катания, он пожелал ей удачи.

18 мая стало известно, что Забияко будет выступать в паре с Закари Дэйлманом за сборную Канады. 

В России фигуристка выступала в паре с Александром Энбертом. Дуэт прекратил своё существование из-за проблем со здоровьем партнёра.

Ранее в Канаде отреагировали на информацию о переходе Забияко из России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить