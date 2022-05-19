Траньков: у Забияко будут хорошие результаты в Канаде, если не будет России
«За это время в Канаде парное катание вперёд не ушло. Если продолжится отстранение России, не будет Китая, кто там останется — США, японцы? В Европе тоже практически никого нет. То есть решение вполне взвешенное», — цитирует Транькова РИА Новости.
Он добавил, что возобновление карьеры Забияко не стало для него сюрпризом. Он знал, что фигуристка находится в поиске нового тренера. По мнению Транькова, спортсменка является фанатом фигурного катания, он пожелал ей удачи.
18 мая стало известно, что Забияко будет выступать в паре с Закари Дэйлманом за сборную Канады.
В России фигуристка выступала в паре с Александром Энбертом. Дуэт прекратил своё существование из-за проблем со здоровьем партнёра.
Ранее в Канаде отреагировали на информацию о переходе Забияко из России.