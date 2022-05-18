В Канаде отреагировали на информацию о переходе Забияко из России

В федерации фигурного катания Канады Skate Canada прокомментировали информацию о переходе Натальи Забияко из России.

«Skate Canada не связывалась с этой парой. В настоящее время наша федерация не располагает дополнительной информацией», — цитирует канадского представителя Sport24.

18 мая стало известно, что Забияко будет выступать в паре с Закари Дэйлманом за сборную Канады.

В России фигуристка выступала в паре с Александром Энбертом. Дуэт прекратил своё существование из-за проблем со здоровьем партнёра.

Ранее Алексей Ягудин прокомментировал решение российской фигуристки Натальи Забияко выступать за сборную Канады.