Лоза назвал точный счёт финала Кубка России

Российский артист Юрий Лоза поделился ожиданиями от финала Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«Думаю, что «Спартак» победит. «Динамо» очень плохо сыграло в последних матчах, провалило концовку сезона. Я думаю, матч закончится со счётом 2:0, или 2:1 в пользу «Спартака», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Массимо Каррера заявил, что если «Спартак» выиграет Кубок России, то спасёт сезон.