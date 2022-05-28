Лоза назвал точный счёт финала Кубка России

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Российский артист Юрий Лоза поделился ожиданиями от финала Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».
Лоза назвал точный счёт финала Кубка России
  • globallookpress.com
  • © Dmitry Golubovich

«Думаю, что «Спартак» победит. «Динамо» очень плохо сыграло в последних матчах, провалило концовку сезона. Я думаю, матч закончится со счётом 2:0, или 2:1 в пользу «Спартака», — цитирует Лозу «Спорт-Экспресс».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Массимо Каррера заявил, что если «Спартак» выиграет Кубок России, то спасёт сезон.

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