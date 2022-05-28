Каррера: если «Спартак» выиграет Кубок России, то сезон будет спасён

Бывший главный тренер «Спартака» Массимо Каррера поделился ожиданиями от финала Кубка России с «Динамо».

«Матч с «Динамо» будет сложным, но я уверен, что «Спартак» сможет выиграть Кубок России. Если это произойдёт, не самый лучший сезон будет спасён, поэтому мотивация у игроков «Спартака» запредельная», — цитирует Карреру Sport24.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Шварц ответил на вопрос, станет ли финал со «Спартаком» его последним матчем в «Динамо».