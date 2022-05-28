Агент Маньяков высказался о возможном уходе Каттани и Ваноли из «Спартака»

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Агент Александр Маньяков высказался о возможном уходе из московского «Спартака» спортивного директора Луки Каттани и главного тренера Паоло Ваноли.
Агент Маньяков высказался о возможном уходе Каттани и Ваноли из «Спартака»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Спартак» — такая команда, что любая новость из стана этого клуба вызывает огромный интерес. Такие слухи, которые сейчас ходят около Ваноли и Каттани, всегда будут вокруг людей, работающих в «Спартаке», — цитирует Маньякова Metaratings.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра между красно-белыми и «Динамо» начнётся в 17:00 мск.

Напомним, что в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял десятую строчку, набрав 38 очков.

Ранее Дмитрий Сычёв высказался о результатах «Спартака» в сезоне-2021/22.

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