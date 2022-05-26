Сычёв: Ваноли надо дать время научить «Спартак» той игре, которую он хочет видеть

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Бывший нападающий «Спартака» Дмитрий Сычёв высказался о результатах красно-белых в сезоне-2021/22.
Сычёв: Ваноли надо дать время научить «Спартак» той игре, которую он хочет видеть
  • РИА Новости
  • © Александр Вильф

«Неоднозначный сезон. Постоянные жалобы на судейство — на этом фоне я уже сам почти поверил в теорию заговора против клуба. Но в «Спартаке» сложно работать. Ваноли сейчас надо дать время. Вряд ли за полсезона он смог бы научить «Спартак» той игре, которую хочет видеть», — цитирует Сычёва Sport24.

По его словам, красно-белые порой показывали симпатичный и яркий футбол, но показали не тот результат, который хотели увидеть болельщики в год юбилея команды.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра между красно-белыми и «Динамо» начнётся в 17:00 мск.

Напомним, что в таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» занял 10-ю строчку, набрав 38 очков.

Ранее глава пресс-службы «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что команда приступила к тренировочному сбору на базе в подмосковной Тарасовке в рамках подготовки к матчу с «Динамо».

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