«Спартак» начал готовиться к финалу Кубка России с «Динамо» в Тарасовке

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Глава пресс-службы московского «Спартака» Дмитрий Зеленов сообщил, что команда приступила к тренировочному сбору на базе в подмосковной Тарасовке в рамках подготовки к финальному матчу Кубка России по футболу со столичным «Динамо».
«Спартак» начал готовиться к финалу Кубка России с «Динамо» в Тарасовке
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Команда сегодня заехала в Тарасовку, в ближайшее время подготовка к финалу Кубка будет проходить здесь, на нашей исторической базе. Игроки будут здесь тренироваться, ночевать, проходить процедуры. Такое решение принял тренерский штаб», — сообщает РИА Новости.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем Паоло Ваноли и Сандро Шварца в преддверии финала КР.

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