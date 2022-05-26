«Спартак» начал готовиться к финалу Кубка России с «Динамо» в Тарасовке
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- © Stupnikov Alexander/spartak.com
«Команда сегодня заехала в Тарасовку, в ближайшее время подготовка к финалу Кубка будет проходить здесь, на нашей исторической базе. Игроки будут здесь тренироваться, ночевать, проходить процедуры. Такое решение принял тренерский штаб», — сообщает РИА Новости.
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.
Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем Паоло Ваноли и Сандро Шварца в преддверии финала КР.