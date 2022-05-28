Представитель ФИФА: желаю скорого возвращения России на международную арену

Директор департамента национальных ассоциаций ФИФА, отвечающий за Европу, Эльхан Маммадов выступил на конференции РФС.

«Это были тяжелые 24 месяца, но вам удалось сохранить футбол в России. Учитывая нынешнюю ситуацию, хотел бы пожелать РФС её быстрого разрешения и вскоре увидеть возвращение российского футбола на международного арену», — цитирует Маммадова сайт РФС.

Напомним, что 2 мая УЕФА исключил сборную России из предстоящего розыгрыша Лиги наций, а также решил не допускать российские клубы к участию в еврокубках в следующем сезоне. Кроме того, молодёжная сборная отстранена от участия в Евро-2023 среди футболистов не старше 21 года, а женская национальная команда не сможет сыграть в финальной части европейского первенства 2022 года и в квалификации чемпионата мира — 2023.

Ранее президент УЕФА Александер Чеферин высказался о ситуации с отстранением российских клубов от международных соревнований.