«Динамо» опубликовало видео к финалу Кубка России с молодым Шварцем

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Пресс-служба «Динамо» опубликовала анонс к предстоящему финалу Кубка России со «Спартаком».
«Динамо» опубликовало видео к финалу Кубка России с молодым Шварцем
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

Согласно задумке, на видео вспоминается 1995 год, когда «Динамо» в единственный раз завоевало Кубок России. В кадре появляются актёры, которые играют молодых Сандро Шварца, Фабиана Бальбуэна и Фёдора Смолова.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Массимо Каррера заявил, что если «Спартак» выиграет Кубок России, то спасёт сезон.

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