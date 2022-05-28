Ринат Билялетдинов — о финале КР: надеюсь, ожидания совпадут с реальностью

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Бывший главный тренер «Рубина» Ринат Билялетдинов поделился ожиданиями от финала Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».
Ринат Билялетдинов — о финале КР: надеюсь, ожидания совпадут с реальностью
  • РИА Новости

«Болеть буду за красивую игру. С интересом ожидаю предстоящий матч вне зависимости от того, последний это матч для тренера, тренеров или нет. Надеюсь, что ожидания от Кубка совпадут с реальностью», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Массимо Каррера заявил, что если «Спартак» выиграет Кубок России, то спасёт сезон.

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