Ринат Билялетдинов — о финале КР: надеюсь, ожидания совпадут с реальностью
- РИА Новости
«Болеть буду за красивую игру. С интересом ожидаю предстоящий матч вне зависимости от того, последний это матч для тренера, тренеров или нет. Надеюсь, что ожидания от Кубка совпадут с реальностью», — цитирует Билялетдинова «Чемпионат».
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.
Ранее Массимо Каррера заявил, что если «Спартак» выиграет Кубок России, то спасёт сезон.