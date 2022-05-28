Пеле высказался о финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»

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Легендарный форвард сборной Бразилии Пеле поделился ожиданиями от финала Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/22.
Пеле высказался о финале Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Реалом»
  • Gettyimages.ru

«Хочу увидеть грандиозный финал между «Реалом» и «Ливерпулем». Моим друзьям Винисиусу и Каземиро предстоит серьёзная борьба с Алисоном и Фабиньо. Я один в восторге от предстоящего матча? Уверен, что нет!» — написал Пеле в Twitter.

В финале Лиги чемпионов сыграют «Ливерпуль» и мадридский «Реал». Решающая встреча состоится 28 мая в Париже. Начало — в 22:00 мск.

На пути к финалу «Ливерпуль» в плей-офф турнира одолел «Интер», «Бенфику» и «Вильярреал», а «Реал» — ПСЖ, «Челси» и «Манчестер Сити».

Ранее Ранее Томас Мюллер назвал точный счёт финала Лиги чемпионов.

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