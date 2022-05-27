Чеботина хочет спеть вместо МакSим в честь победы «Динамо» над «Спартаком» в финале КР
- globallookpress.com
- © Komsomolskaya Pravda
«К сожалению, мы с ней не знакомы. МакSим — прекрасная девушка, прекрасная певица. Но в этот раз не хочется слышать её выступление. Она отлично поёт, но хочется, чтобы победа была за «Динамо» и чтобы главную песню спела я», — цитирует Чеботину пресс-служба бело-голубых.
МакSим позиционирует себя болельщицей «Спартака».
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск.
Народный артист России Григорий Лепс исполнит государственный гимн перед финалом. МакSим и Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.
Ранее МакSим призналась, что её удивила популярность песни «Знаешь ли ты» в фанатских кругах.