Чеботина хочет спеть вместо МакSим в честь победы «Динамо» над «Спартаком» в финале КР

Певица Люся Чеботина рассказала, почему не хочет слушать выступление МакSим после финального матча Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».

«К сожалению, мы с ней не знакомы. МакSим — прекрасная девушка, прекрасная певица. Но в этот раз не хочется слышать её выступление. Она отлично поёт, но хочется, чтобы победа была за «Динамо» и чтобы главную песню спела я», — цитирует Чеботину пресс-служба бело-голубых.

МакSим позиционирует себя болельщицей «Спартака».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск.

Народный артист России Григорий Лепс исполнит государственный гимн перед финалом. МакSим и Чеботина выступят с небольшим концертом после матча.

Ранее МакSим призналась, что её удивила популярность песни «Знаешь ли ты» в фанатских кругах.