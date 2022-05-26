МакSим призналась, что её удивила популярность песни «Знаешь ли ты» в фанатских кругах

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Певица МакSим поделилась ожиданиями от выступления на финале Кубка России по футболу между московскими «Спартаком» и «Динамо».
МакSим призналась, что её удивила популярность песни «Знаешь ли ты» в фанатских кругах
  • globallookpress.com
  • © Komsomolskaya Pravda

«Для меня это стало большим удивлением и восторгом. Хочу выразить благодарность футбольным фанатам за то, что так высоко оценили мою песню. Очень положительно отношусь к этому», — цитирует МакSим «Матч ТВ».

Певица также призналась, что для нее выступление на Кубке России — значимое событие.

«Я испытываю яркие эмоции перед ним. Это, безусловно, очень важно», — сказала она.

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск. МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее ветеран «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался о будущем Паоло Ваноли и Сандро Шварца в преддверии финала КР.



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