СЭ: арбитры больше всего ошибались в пользу «Локомотива» и «Зенита» в сезоне-2021/22

Названы три команды, в чью пользу чаще всего ошибались арбитры в чемпионате России по футболу сезона-2021/22.

Судьи ошиблись 54 раза в 238 матчах. Примерно треть неправильных решений принималось в пользу трёх команд Российской премьер-лиги (РПЛ): «Локомотива» (12 в пользу, 5 — против), «Зенита» (9, 6) и «Спартака» (8, 6), сообщает «Спорт-Экспресс».

«Зенит» в четвёртый раз подряд стал чемпионом России. «Локомотив» финишировал на шестом месте, «Спартак» — на десятом.

Напомним, что «Спартак» сыграет с «Динамо» в финале Кубка России 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00 мск.

Ранее Сандро Шварц ответил на вопрос, станет ли финал со «Спартаком» его последним матчем в «Динамо».