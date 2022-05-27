Губерниев — об отстранении России от ЧМ-2023 по хоккею: будет ещё хуже

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение сборной России от чемпионата мира по хоккею 2023 года.
Губерниев — об отстранении России от ЧМ-2023 по хоккею: будет ещё хуже
  • РИА Новости

«Конечно, нас опустят на дивизион ниже, мы лишимся рейтинговых очков, у нас ситуация тяжёлая. Вопрос в отношении того, что нам делать: пытаться договариваться, объяснять, восстанавливаться. Ситуация плохая. Будет ещё хуже, но это не значит, что нужно сидеть сложа руки и ничего не делать», — цитирует Губерниева NEWS.ru.

Губерниев подчеркнул, что не видит выхода из сложившейся ситуации и не представляет, как можно повлиять на снятие санкций с России.

«Я не знаю что делать», — сказал комментатор.

Международная федерация хоккея (IIHF) 27 мая продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год. Ранее отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал решение IIHF отстранить Россию от участия в ЧМ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
tg_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить