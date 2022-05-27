Губерниев — об отстранении России от ЧМ-2023 по хоккею: будет ещё хуже

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал отстранение сборной России от чемпионата мира по хоккею 2023 года.

«Конечно, нас опустят на дивизион ниже, мы лишимся рейтинговых очков, у нас ситуация тяжёлая. Вопрос в отношении того, что нам делать: пытаться договариваться, объяснять, восстанавливаться. Ситуация плохая. Будет ещё хуже, но это не значит, что нужно сидеть сложа руки и ничего не делать», — цитирует Губерниева NEWS.ru.

Губерниев подчеркнул, что не видит выхода из сложившейся ситуации и не представляет, как можно повлиять на снятие санкций с России.

«Я не знаю что делать», — сказал комментатор.

Международная федерация хоккея (IIHF) 27 мая продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год. Ранее отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко прокомментировал решение IIHF отстранить Россию от участия в ЧМ.