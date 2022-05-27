Рублёв оштрафован на $8 тыс за инцидент на матче «Ролан Гаррос»

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Дисциплинарная комиссия Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) приняла решение оштрафовать россиянина Андрея Рублёва за неспортивное поведение во время матча на Открытом чемпионате Франции.
Рублёв оштрафован на $8 тыс за инцидент на матче «Ролан Гаррос»
  • AP
  • © Marcio Jose Sanchez

24-летний теннисист из Москвы должен заплатить $8 тыс, сообщает журналист Бен Ротенберг в Twitter.

После удара Рублёва в матче первого круга «Ролан Гаррос» с Сун-Ву Квоном из Южной Кореи мяч попал в голову человекуа из обслуживающего персонала. Позже российский теннисист извинился за своё поведение.

Рублёв в матче второго круга переиграл аргентинца Федерико Дельбониса (6:3. 3:6, 6:2, 6:3). Его следующим соперником станет чилиец Кристьян Гарин.

Призовой фонд «Ролан Гаррос» составляет порядка €43 млн. Турнир завершится 5 июня.

Ранее президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев прокомментировал выход Рублёва в третий круг «Ролан Гаррос».

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