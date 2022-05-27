Рублёв оштрафован на $8 тыс за инцидент на матче «Ролан Гаррос»

Дисциплинарная комиссия Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) приняла решение оштрафовать россиянина Андрея Рублёва за неспортивное поведение во время матча на Открытом чемпионате Франции.

AP

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