Ловчев: Маслов и Рассказов не должны играть за «Спартак»

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Ветеран «Спартака» Евгений Ловчев считает, что защитники Павел Маслов и Николай Рассказов не должны выступать за московскую команду. 
Ловчев: Маслов и Рассказов не должны играть за «Спартак»
  • РИА Новости
  • © Владимир Песня

«Ошибка на ошибке. Мне кажется, я бы уже давно всё выстроил, если бы позволили. Со всех, кто работает последние десять лет с защитниками в «Спартаке», нужно собрать деньги обратно. Потому что ничему толковому они не научили. В обороне нет хозяина, последним был Неманья Видич. Не зря он потом долгое время играл в «Манчествер Юнайтед». Серб был личностью, мог прикрикнуть, расставить. А сейчас ребята играют сами за себя. Ну и футболисты, как Павел Маслов и Николай Рассказов, очень невысокого уровня. В «Спартаке» такие люди не должны выступать», — заявил Ловчев RT.

Ранее бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался о возможном переходе форварда бело-голубых Константина Тюкавина в петербургский «Зенит». 

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