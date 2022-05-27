Точилин: Тюкавину нужно выбросить из головы агентские моменты и сосредоточиться на футболе

Бывший защитник московского «Динамо» Александр Точилин высказался о возможном переходе форварда бело-голубых Константина Тюкавина в петербургский «Зенит».

«Амбиции — это, конечно, отлично, но есть масса примеров, когда ни к чему хорошему смена клуба для молодого футболиста не приводила. Здесь всё-таки он свой воспитанник. И для своего возраста ему достаточно много доверяют. Видно, что он в обойме. По позиции со Смоловым они прямые конкуренты — оба играют в роли наконечника. Но у Тюкавина всё впереди, он только сделал первые шаги, чтобы претендовать на место в основе. Вот как раз в конкуренции с Фёдором он и должен показать, чего стоит. Потому что в «Зените» она намного выше. Не факт, что получится заиграть. В его случае надо работать, выбросить всё из головы, всякие агентские моменты, просто сосредоточиться на футболе и на «Динамо». И финал Кубка — отличная возможность проявить себя как для него, так и для остальных молодых футболистов», — заявил Точилин RT.

СМИ сообщали, что «Зенит» может приобрести Тюкавина у «Динамо». Отмечается, что переговоры начнутся после финала Кубка России. Агент игрока также заявил, что футболистом интересуется клуб из Европы.

Ранее «Динамо» выступило с заявлением по ситуации с Тюкавиным.