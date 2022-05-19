«Динамо» выступило с заявлением по ситуации с Тюкавиным

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Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала официальное заявление по поводу возможного ухода нападающего Константина Тюкавина.
«Динамо» выступило с заявлением по ситуации с Тюкавиным
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«За несколько дней до важнейшей игры в СМИ традиционно уже появились «новости» с целью дестабилизировать «Динамо». Всем очевидно, что история Кости в «Динамо» — это история мечты. Только у тех, кто находится не в здравом уме, могут появиться намерения эту мечту разрушить», — говорится на сайте «Динамо».

Metaratings сообщил, что «Зенит» может приобрести Тюкавина у «Динамо». Отмечается, что переговоры начнутся после финала Кубка России. Агент игрока также заявил, что футболистом интересуется клуб из Европы.

В сезоне-2021/22 Тюкавин провёл за московский клуб 34 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Ранее Сергей Силкин прокомментировал конкуренцию между нападающими «Динамо» Фёдором Смоловым и Константином Тюкавиным.

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