«Динамо» выступило с заявлением по ситуации с Тюкавиным

Пресс-служба московского «Динамо» опубликовала официальное заявление по поводу возможного ухода нападающего Константина Тюкавина.

«За несколько дней до важнейшей игры в СМИ традиционно уже появились «новости» с целью дестабилизировать «Динамо». Всем очевидно, что история Кости в «Динамо» — это история мечты. Только у тех, кто находится не в здравом уме, могут появиться намерения эту мечту разрушить», — говорится на сайте «Динамо».

Metaratings сообщил, что «Зенит» может приобрести Тюкавина у «Динамо». Отмечается, что переговоры начнутся после финала Кубка России. Агент игрока также заявил, что футболистом интересуется клуб из Европы.

В сезоне-2021/22 Тюкавин провёл за московский клуб 34 матча, в которых забил девять мячей и отдал четыре результативные передачи. Его контракт с «Динамо» рассчитан до 2024 года.

Ранее Сергей Силкин прокомментировал конкуренцию между нападающими «Динамо» Фёдором Смоловым и Константином Тюкавиным.