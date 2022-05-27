Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрит апелляции Федерации хоккея России 15 июня

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В Федерации хоккея России сообщили, когда дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит апелляции ФХР.
Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрит апелляции Федерации хоккея России 15 июня
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  • © Minas Panagiotakis

ФХР оспорит неучастие России в международных турнирах и лишение права проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023. Апелляции будут рассмотрены только 15 июня, сообщает пресс-служба ФХР.

IIHF 27 мая продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год. Ранее отстранила сборную России по хоккею от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее сообщалось, что Россия может попасть в первый дивизион ЧМ по хоккею после снятия отстранений.

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