Дисциплинарный комитет IIHF рассмотрит апелляции Федерации хоккея России 15 июня

В Федерации хоккея России сообщили, когда дисциплинарный комитет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит апелляции ФХР.

ФХР оспорит неучастие России в международных турнирах и лишение права проведения МЧМ-2023 и ЧМ-2023. Апелляции будут рассмотрены только 15 июня, сообщает пресс-служба ФХР.

IIHF 27 мая продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год. Ранее отстранила сборную России по хоккею от участия в ЧМ-2023. IIHF также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.

Ранее сообщалось, что Россия может попасть в первый дивизион ЧМ по хоккею после снятия отстранений.