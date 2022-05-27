Шварц: в финале будем биться со «Спартаком» — за нами будут стоять Воронин и Ордец

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Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от финала Кубка России со «Спартаком».
Шварц: в финале будем биться со «Спартаком» — за нами будут стоять Воронин и Ордец
  • globallookpress.com
  • © Alexander Kulebyakin

«Убеждён, что игра со «Спартаком» для нас всех будет абсолютной кульминацией сезона. Это то, для чего мы прошли весь этот путь. Мы прошли его с высоко поднятой головой. Будем биться. За нами будут стоять и Воронин, и Ордец, которые являются частью нашего коллектива», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Шварц ответил на вопрос, станет ли финал со «Спартаком» его последним матчем в «Динамо».

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