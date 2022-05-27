Шварц: в финале будем биться со «Спартаком» — за нами будут стоять Воронин и Ордец

Главный тренер московского «Динамо» Сандро Шварц поделился ожиданиями от финала Кубка России со «Спартаком».

«Убеждён, что игра со «Спартаком» для нас всех будет абсолютной кульминацией сезона. Это то, для чего мы прошли весь этот путь. Мы прошли его с высоко поднятой головой. Будем биться. За нами будут стоять и Воронин, и Ордец, которые являются частью нашего коллектива», — цитирует Шварца «Чемпионат».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Шварц ответил на вопрос, станет ли финал со «Спартаком» его последним матчем в «Динамо».