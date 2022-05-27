IIHF продлила отстранение России от всех турниров на 2023 год
- AFP
- © FABRICE COFFRINI
«Совет постановил, что все турниры в различных категориях и дивизионах проводятся с необходимым количеством команд. Все группы заполнены, а Россия и Белоруссия остаются замороженными в контексте программы чемпионата», — говорится в заявлении IIHF.
27 мая IIHF отстранила сборную России по хоккею от участия в ЧМ-2023. Федерация также отозвала право на ЧМ-2023, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.
Таким образом, мировое первенство состоится в Финляндии и Латвии.
Ранее сообщалось, что Россия может попасть в первый дивизион ЧМ по хоккею после снятия отстранений.