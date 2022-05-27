Крянин заявил, что никому не будет интересно смотреть на норвежцев без россиян

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Член президиума Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Сергей Крянин заявил, что пока не готов отвечать на вопрос касаемо календаря сезона-2022/23.
Крянин заявил, что никому не будет интересно смотреть на норвежцев без россиян
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«Пока не готов ответить по поводу корректировки российского календаря. Но если мы говорим о мероприятиях, которые проводятся по правилам чемпионата мира, то нам нужно будет такие же дистанции проводить», — заявил Крянин в интервью RT.

Он также высказался о календаре Кубка мира сезона-2022/23.

«Я вообще говорю, что если наших спортсменов не будет, то Кубок и чемпионат мира в следующем году будут скучными. Кому интересно смотреть на одних норвежцев, которые занимают весь пьедестал?» — добавил Крянин.

Ранее Крянин назвал популистским решение FIS увеличить дистанцию у женщин в лыжных гонках.

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