Крянин заявил, что никому не будет интересно смотреть на норвежцев без россиян
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«Пока не готов ответить по поводу корректировки российского календаря. Но если мы говорим о мероприятиях, которые проводятся по правилам чемпионата мира, то нам нужно будет такие же дистанции проводить», — заявил Крянин в интервью RT.
Он также высказался о календаре Кубка мира сезона-2022/23.
«Я вообще говорю, что если наших спортсменов не будет, то Кубок и чемпионат мира в следующем году будут скучными. Кому интересно смотреть на одних норвежцев, которые занимают весь пьедестал?» — добавил Крянин.
Ранее Крянин назвал популистским решение FIS увеличить дистанцию у женщин в лыжных гонках.