Федун — о праздновании 100-летия «Спартака»: запомнится каждому, кто примет в нём участие

Короткая ссылка
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о праздновании 100-летия клуба.
Федун — о праздновании 100-летия «Спартака»: запомнится каждому, кто примет в нём участие
  • РИА Новости
  • © Александр Ступников

«100-летие клуба — важная дата для наших болельщиков, ветеранов, всех, кому дорог «Спартак». Подготовленная программа мероприятий охватит все ключевые эпохи из истории клуба. Уверен, что это событие запомнится каждому, кто примет в нем участие», — передаёт слова Федуна пресс-служба «Спартака».

Напомним, что 18 апреля московский клуб отпраздновал 100-летие. Премьера документального фильма, снятого к юбилею клуба, состоялась 22 апреля. В киноленте была продемонстрирована история красно-белых глазами болельщиков.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что на данный момент «Спартак» не обладает игроками высокого уровня.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить