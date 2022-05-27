Федун — о праздновании 100-летия «Спартака»: запомнится каждому, кто примет в нём участие

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун рассказал о праздновании 100-летия клуба.

«100-летие клуба — важная дата для наших болельщиков, ветеранов, всех, кому дорог «Спартак». Подготовленная программа мероприятий охватит все ключевые эпохи из истории клуба. Уверен, что это событие запомнится каждому, кто примет в нем участие», — передаёт слова Федуна пресс-служба «Спартака».

Напомним, что 18 апреля московский клуб отпраздновал 100-летие. Премьера документального фильма, снятого к юбилею клуба, состоялась 22 апреля. В киноленте была продемонстрирована история красно-белых глазами болельщиков.

Финал Кубка России между «Спартаком» и «Динамо» пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Евгений Ловчев заявил, что на данный момент «Спартак» не обладает игроками высокого уровня.