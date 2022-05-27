Ловчев: у «Спартака» всего два классных игрока, остальные — средние

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев заявил, что на данный момент красно-белые не обладают игроками высокого уровня.

«Давайте сравним приобретения «Спартака» и «Зенита», питерцы покупают игроков сборной Бразилии, Колумбии и Хорватии, а красно-белые — Люксембурга и Ямайки. Где эти команды в мировом футболе? Сейчас у москвичей всего два классных игрока: Виктор Мозес и Квинси Промес. Остальные, в том числе и россияне, — средние. И «Спартак» такая же команда. Но красно-белые всю жизнь были коллективом, сильным своим духом. От того, что на трибуны приходит торсида и заставляет носиться по полю. На выезде без поддержки могут вничью сгонять, но с более сильными командами они вытаскивают из себя всё, что только можно», — заявил Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев рассказал, кому из вратарей «Спартака» отдаёт предпочтение в финале Кубка России с «Динамо».