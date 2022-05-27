Ловчев: Селихов всё-таки остаётся номером один в «Спартаке»

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Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев рассказал, кому из вратарей красно-белых отдаёт предпочтение в финале Кубка России с «Динамо».
Ловчев: Селихов всё-таки остаётся номером один в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Stupnikov Alexander/spartak.com

«Оба делают ошибки. Но Селихов всё-таки остаётся номером один. Он вернулся после травмы и стал выручать. Максименко даже как-то заскучал. Вообще они примерно одинакового уровня. Есть проблемы со школой: могут пускать «пеночки». Но я думаю, что Селихов в этом матче выйдет однозначно», — заявил Ловчев в интервью RT.

Ранее Ловчев заявил, что Бакаев выбивает у «Спартака» более выгодный контракт.

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