Ловчеву кажется, что Бакаев выбивает у «Спартака» более выгодный контракт

Бывший защитник «Спартака» Евгений Ловчев высказался о ситуации вокруг полузащитника Зелимхана Бакаева с продлением контракта.

«Все удивлены, почему Ваноли, как до него Витория, меняет Бакаева на 70-й минуте или вовсе на поле не выпускает с первых минут, хотя он лучший в атаке. Разнообразит игру, может сам пройти, столько голевых передач сделал. Но у меня ощущение, что у них внутри что-то происходит. Мне кажется, он попросил больше денег, а руководство пока не идёт на это. Они ведь закрыли «Спартак-2». Думаю, что в любом случае договорятся. Вижу, как Бакаев обижается, когда его меняют, но хочу ему сказать одну вещь: от добра добра не ищут. В «Зените» на его месте играет Малком, а это футболист совсем другого уровня», — заявил Ловчев в интервью RT.

Ранее Анзор Кавазашвили заявил, что «Спартак» победой в Кубке частично спасёт сезон.