Гендиректор AMC Fight Nights рассказал, какой бой должен был посетить Путин

Генеральный директор AMC Fight Nights Шарип Алиев рассказал о том, что на один из боев промоушена должен был приехать президент России Владимир Путин.

«Мы на все громкие события ждём нашего главного. Как раз перед Емельяненко и Мальдонадо проходил экономический форум в Питере. Там был Владимир Владимирович. И в повестку культурной программы был включён наш турнир», — цитирует Алиева «РБ Спорт».

Он добавил, что люди из службы безопасности приходили и проверяли всё, был выстроен план маршрута. Но в последний момент глава государства не смог посетить мероприятие. Алиев отметил, что приезд людей такой величины всегда был проблемой для организаторов, потому что с их телохранителями нельзя поспорить.

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