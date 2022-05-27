Гендиректор AMC Fight Nights рассказал, какой бой должен был посетить Путин
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«Мы на все громкие события ждём нашего главного. Как раз перед Емельяненко и Мальдонадо проходил экономический форум в Питере. Там был Владимир Владимирович. И в повестку культурной программы был включён наш турнир», — цитирует Алиева «РБ Спорт».
Он добавил, что люди из службы безопасности приходили и проверяли всё, был выстроен план маршрута. Но в последний момент глава государства не смог посетить мероприятие. Алиев отметил, что приезд людей такой величины всегда был проблемой для организаторов, потому что с их телохранителями нельзя поспорить.
Ранее Камил Гаджиев назвал самого опасного соперника для Фёдора Емельяненко.