Камил Гаджиев назвал самого опасного соперника для Фёдора Емельяненко

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Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между российским бойцом Bellator Фёдором Емельяненко с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Дос Сантосом в рамках Eagle FC.
Камил Гаджиев назвал самого опасного соперника для Фёдора Емельяненко
  • Gettyimages.ru
  • © Masashi Hara

«Думаю, Бейдер является более опасным соперником для Емельяненко. Во-первых, однажды он уже выиграл у Фёдора. Во-вторых, дос Сантос мало выступал в последнее время. Поэтому кажется своего рода бойцом из прошлого. С Райаном всё более-менее понятно. Он стабильно дерётся, владеет титулом Bellator», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев назвал причину, по которой бой Емельяненко с Дос Сантосом не состоится.

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