Камил Гаджиев назвал самого опасного соперника для Фёдора Емельяненко

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался о возможном поединке между российским бойцом Bellator Фёдором Емельяненко с бывшим чемпионом UFC в тяжёлом весе Дос Сантосом в рамках Eagle FC.

«Думаю, Бейдер является более опасным соперником для Емельяненко. Во-первых, однажды он уже выиграл у Фёдора. Во-вторых, дос Сантос мало выступал в последнее время. Поэтому кажется своего рода бойцом из прошлого. С Райаном всё более-менее понятно. Он стабильно дерётся, владеет титулом Bellator», — заявил Гаджиев RT.

Ранее Гаджиев назвал причину, по которой бой Емельяненко с Дос Сантосом не состоится.