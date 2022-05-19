Камил Гаджиев назвал самого опасного соперника для Фёдора Емельяненко
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«Думаю, Бейдер является более опасным соперником для Емельяненко. Во-первых, однажды он уже выиграл у Фёдора. Во-вторых, дос Сантос мало выступал в последнее время. Поэтому кажется своего рода бойцом из прошлого. С Райаном всё более-менее понятно. Он стабильно дерётся, владеет титулом Bellator», — заявил Гаджиев RT.
Ранее Гаджиев назвал причину, по которой бой Емельяненко с Дос Сантосом не состоится.