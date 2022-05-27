Точилин сомневается, что Шварц отступит от своей философии в финале КР

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от финала Кубка России со «Спартаком».

«Бело-голубые на протяжении всего сезона стараются действовать от себя, показывать свой интенсивный, агрессивный футбол, достаточно высоко прессингуя оппонента. Конечно, ради результата тренер может внести корректировки. Хотя я сомневаюсь, что он отойдёт от своей философии. Опять же интересно посмотреть, какие выводы будут сделаны по итогам первого матча, исправлены ли ошибки. Скорее всего, это касается в большей степени «Динамо», потому что «Спартак» попытается повторить ту игру, которую он показал в чемпионате», — заявил Точилин в интервью RT.

Ранее сообщалось, что Точилин считает Шунина одним из козырей «Динамо» в финале Кубка России.