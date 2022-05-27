Точилин считает Шунина одним из козырей «Динамо» в финале Кубка России

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Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин заявил, что голкипер бело-голубых Антон Шунин должен сыграть в финале Кубка России со «Спартаком».
Точилин считает Шунина одним из козырей «Динамо» в финале Кубка России
  • РИА Новости
  • © Павел Бедняков

«Если отталкиваться от спортивных моментов, на мой взгляд, «Динамо» располагает двумя равноценными вратарями. Но роль капитана и лидера Шунина будет одним из козырей бело-голубых. Поэтому финал Шварц, думаю, по крайней мере, начнёт с Антоном в воротах. Он больше всего матчей провёл за «Динамо», много лет защищает цвета команды, поэтому наличие такого футболиста на поле очень важно. Это может придать определённую уверенность не только обороне, но и, в целом, коллективу», — заявил Точилин в интервью RT.

Ранее Александр Точилин поделился ожиданиями от финала Кубка России.

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