Точилин считает Шунина одним из козырей «Динамо» в финале Кубка России

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин заявил, что голкипер бело-голубых Антон Шунин должен сыграть в финале Кубка России со «Спартаком».

«Если отталкиваться от спортивных моментов, на мой взгляд, «Динамо» располагает двумя равноценными вратарями. Но роль капитана и лидера Шунина будет одним из козырей бело-голубых. Поэтому финал Шварц, думаю, по крайней мере, начнёт с Антоном в воротах. Он больше всего матчей провёл за «Динамо», много лет защищает цвета команды, поэтому наличие такого футболиста на поле очень важно. Это может придать определённую уверенность не только обороне, но и, в целом, коллективу», — заявил Точилин в интервью RT.

Ранее Александр Точилин поделился ожиданиями от финала Кубка России.