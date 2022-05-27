Точилин: несмотря на упущенное серебро, «Динамо» этот сезон можно занести в актив

Бывший защитник «Динамо» Александр Точилин поделился ожиданиями от финала Кубка России со «Спартаком».

«Несмотря на то, что упущены серебряные медали, «Динамо» этот сезон можно занести в актив, поскольку в последний раз команда выигрывала награды в 2008 году, а Кубок и вовсе в 1995-м. Так что для ребят завоевание трофея — отличный шанс подсластить концовку сезона. То же самое касается и «Спартака». После в целом провального выступления в чемпионате они могут реабилитироваться перед своими болельщиками. Всё-таки отмечают столетие клуба. Поэтому команды будут находиться в одном психологическом состоянии. Здесь вопрос только в том, кто лучше подойдёт к этой игре тактически и физически», — заявил Точилин в интервью RT.

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