В «Герте» назвали спекуляцией информацию, что клуб согласовал контракт со Шварцем
- РИА Новости
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«Герта» согласовала контракт с Сандро Шварцем? Мы не участвуем в спекуляциях», — цитирует Юнга «Чемпионат».
По информации kicker, Сандро Шварц расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча Кубка России со «Спартаком». Отмечается, что он возглавит немецкую «Герту».
Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.
Ранее Вячеслав Колосков назвал большой потерей возможный уход Шварца из «Динамо».