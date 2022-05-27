В «Герте» назвали спекуляцией информацию, что клуб согласовал контракт со Шварцем

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Директор по коммуникациям немецкой «Герты» Маркус Юнг прокомментировал информацию о том, что клуб согласовал контракт с главным тренером «Динамо» Сандро Шварцем.
В «Герте» назвали спекуляцией информацию, что клуб согласовал контракт со Шварцем
  • РИА Новости
  • © Григорий Соколов

«Герта» согласовала контракт с Сандро Шварцем? Мы не участвуем в спекуляциях», — цитирует Юнга «Чемпионат».

По информации kicker, Сандро Шварц расторгнет контракт с бело-голубыми после финального матча Кубка России со «Спартаком». Отмечается, что он возглавит немецкую «Герту».

Финал Кубка России пройдёт 29 мая в «Лужниках». Игра начнётся в 17:00. Перед встречей гимн России исполнит Григорий Лепс. Певица МакSим выступит с небольшим концертом после матча.

Ранее Вячеслав Колосков назвал большой потерей возможный уход Шварца из «Динамо».

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